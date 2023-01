Oggi al Santa Monica Stefano Calabresi fa il bis coi suoi "Modi anconetani"

Una data aggiunta ‘a grande richiesta, e non per modo di dire. Il successo che arride a Stefano Calabrese ogni volta che annuncia una sua esibizione a volte comporta la richiesta di ‘bis’. Oggi (ore 19) Stinga, come l’autore dorico è conosciuto, sarà al Santa Monica, presso il PalaPrometeo, dove va in scena ‘Modi anconetani – Clichè, incastri e contraddizioni dell’homo anconetanus’. Il testo dello spettacolo è tratto naturalmente dalla serie di libri ‘Modi Anconetani’, che tanto successo hanno avuto. Stefano Calabrese è noto anche per i doppiaggi di famosi cartoni animati, diventati virali. Per informazioni e prenotazioni: 3518846706 e 0712862577.