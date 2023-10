Oggi alla chiesa delle Collegiata i funerali di Giovanni Zannini fondatore dell’azienda

Oggi è la giornata dell’estremo saluto a Giovanni Zannini, scomparso domenica scorsa a 78 anni, uno degli storici fondatori, assieme al fratello Fausto e al cugino Valerio, dell’azienda Zannini spa di Castelfidardo, che proprio due sabati fa aveva festeggiato i suoi primi 60 anni di attività. Mercoledì scorso era stato operato all’ospedale di Osimo poi successivamente trasferito all’ospedale regionale delle Torrette, dove è deceduto domenica pomeriggio a seguito di complicazioni. Il funerale si celebra stamattina alle 10 nella chiesa Collegiata della sua città, tuttora incredula per la perdita tanto improvvisa. Addoloratissimi la moglie Fermana e i figli Stefano, vicepresidente del gruppo Zannini spa, e Roberto, ceo di Meccanica Veneta. "Sembra incredibile quanto la vita possa essere crudele. Spero che i tuoi cari possano sopportare l’enorme dolore che li sta colpendo. Ci mancherai tremendamente. Riposa in pace caro Giovanni", è il messaggio del sindaco Roberto Ascani che si unisce al lutto con l’amministrazione comunale. La sepoltura è in programma poi in forma strettamente privata.