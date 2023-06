Oggi arriva la Geo Barents A bordo ci sono 38 migranti

Nessuna donna e un solo minore non accompagnato a bordo della nave umanitaria Geo Barents di Medici Senza Frontiere che dovrebbe attraccare oggi intorno alle 16 alla Banchina 22 del porto di Ancona. All’interno dell’imbarcazione ci sono 38 migranti, provenienti da Marocco e Bangladesh, come detto poc’anzi tutti uomini tra i quali finora si è a conoscenza di un solo minore non accompagnato. Secondo quanto è stato possibile apprendere, nessun migrante sarebbe ferito o in cattive condizioni di salute. Le operazioni di sbarco, viste le esperienze dei tre approdi precedenti, dovrebbero iniziare intorno alle 17.30-18 e andare avanti fino a stasera. Non c’è ancora l’ufficialità resa nota dal Ministero competente, quello degli Interni, ma è altamente probabile che le 38 persone possano essere ospitate nei Cas, i centri di accoglienza straordinaria, gestiti dalla prefettura. Unica eccezione il minorenne non accompagnato, ma non è da escludere che al momento dello sbarco altri giovani possano dichiararsi tali rendono necessaria tutta una serie di accertamenti.

Il sistema regionale delle prefetture in materia di accoglienza dispone di posti sufficienti nei Cas per affrontare l’arrivo di questi migranti, un numero davvero esiguo se si pensa a imbarcazioni che hanno trasferito in altri porti anche quasi 200 persone in una sola volta. In questo senso le operazioni di sbarco, coordinate appunto dalla struttura prefettizia a cui collaborano tantissime anime, non dovrebbero rappresentare un problema. Nei tre attracchi precedenti, due dei quali sempre da parte della Geo Barents, la nave più attiva lungo il canale di Sicilia, sono arrivati complessivamente quasi 200 richiedenti asilo.

La nave di Msf ha raccolto i naufraghi nell’area Sar (Search and Rescue) libica e a bordo del natante in difficoltà c’erano stranieri di due Paesi, Marocco e Bangladesh, un particolare che si lega alle nuove rotte delle migrazioni. I marocchini, infatti, solitamente scelgono di passare in Spagna dalle coste settentrionali del Paese o attraverso le due enclave spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla. Sempre oggi in porto ad Ancona è atteso l’attracco della nave Vulcano della Marina militare italiana, alla presenza di esponenti del Ministero della Difesa. Saranno in città per partecipare a un convegno sulla sanità marittima.