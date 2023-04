"Oggi consiglio comunale solo sul bilancio"

"Questa è una gratuita polemica per continuare lo show". Il presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera replica a tono al candidato sindaco Marco Baldassini, attuale capogruppo del Misto, e all’alleato dei Riformisti, consigliere in quota Italia Viva, Franco Federici. Motivo del contendere politico, le quattro interrogazioni e le due mozioni che – secondo i due esponenti di minoranza - non sono state calendarizzate in tempo utile da Cappanera e, di fatto, non verranno mai discusse per una semplice ragione: quello odierno, monotematico sull’approvazione del bilancio, sarà l’ultimo Consiglio comunale di questa legislatura. E così sono decaduti, per legge, i termini per discutere mozioni e interrogazioni. Ad un duro attacco di Baldassini e Federici corrisponde una dura risposta di Cappanera: "I consiglieri Baldassini e Federici – specifica il presidente del Consiglio comunale - erano assenti alle penultime capigruppo, dove era stato spiegato che i lavori del Consiglio si chiudevano il 30 marzo 2023 per legge elettorale dello Stato e non del regolamento comunale come affermano". E continua: "Già da marzo erano stati avvisati i consiglieri presenti che le richieste di mozioni e interrogazioni da parte dei consiglieri non sarebbero state portate in Consiglio comunale perché non consone con le scadenze e i lavori dello stesso", integra Cappanera, ricandidato consigliere comunale nella lista Falconara in Movimento, che sostiene l’uscente sindaco Stefania Signorini. Dunque punta il dito: "L’aula Consiglio comunale non è un palcoscenico utilizzato per gridare contro l’amministrazione: è un luogo istituzionale in cui si dibatte e ci si confronta per avere risposte o risolvere problemi della città – la spiegazione di Cappanera -. Le risposte alle interrogazioni posso essere ricevute per iscritto senza passare nella seduta del Consiglio comunale, ma i consiglieri citati puntano allo spettacolo rallentando i lavori dell’assise togliendo momenti per un dialogo costruttivo".

E nei dettagli, conclude affermando che "il regolamento prevede per ogni Consiglio comunale un tempo di un’ora per le risposte alle interrogazioni che è stato sempre rispettato. Se le richieste sono eccessive vanno in coda e i normali lavori devono proseguire. Il regolamento del Consiglio prevede anche che tre consiglieri possano richiedere di convocare il Consiglio. Richiesta mai pervenuta", bollando – appunto – come gratuita la polemica di Baldassini, che aspira alla fascia tricolore con le liste Ancora Falconara, Vola Falconara e Riformisti per Falconara, e Federici, non ricandidato invece per l’assise civica.