Oggi e domani le Giornate d’autunno del Fai. Si potrà visitare anche la villa di Pavarotti

Dodicesima edizione, oggi

e domani, delle Giornate

Fai d’autunno. Saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi in 350 città italiane. Tanti tesori da vedere anche in Emilia-Romagna e nelle Marche: per la prima volta sarà aperta al pubblico la villa di Pavarotti (nella foto) sulla costa pesarese.