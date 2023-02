Oggi è il Giorno del ricordo: cerimonia alla Politecnica

Giorno del ricordo: 76esimo anniversario dell’esodo di trecentocinquantamila connazionali dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Come di consueto, si celebra oggi la Giornata del ricordo. Alle ore 10.30, presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche (in piazza Martelli, numero 8) verrà deposta una corona di alloro dinanzi alla lapide in memoria degli italiani che tra quelle mura trovarono primo asilo. A fine cerimonia, seguiranno gli interventi delle autorità e delle scolaresche. Saranno presenti il sindaco, Valeria Mancinelli, e il presidente del Comitato provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Franco Rismondo. La tragedia delle foibe è spesso dimenticata dai libri. Uno di questi, che si propone di fare luce su una parte di storia che rischia troppo spesso di cadere nell’oblio dei tempi, è il volume "Per ricordare un giorno non basta – L’esodo giuliano dalmata nelle Marche", curato da Mirco Carloni e stampato cinque anni fa, nel 2018. Ci sono sia interventi suoi (che allora era consigliere regionale), ma anche dello stesso esule Matteo Piccini, nonché di Franco Rismondo, Carla Marcellini e Luciano Monzani. Nel 2012, Ancona ha ospitato la mostra "Tra le due sponde. L’esodo da Istria, Fiume, Zara ad Ancona e nelle Marche". Una mostra organizzata con la collaborazione dell’associazione di cui fa parte pure Rismondo, per raccontare come sia la città sia la regione furono luogo di approdo e di accoglienza dei profughi. "Le Marche, una regione adriatica e di confine allora come oggi, furono in prima linea – si legge nel volumetto del 2018 – Qui, arrivarono non solo polesi, ma anche moltissimi profughi da Zara, che era una città italiana non solo perché il trattato di Rapallo del 1921 l’aveva assegnata all’Italia, ma anche perché vi erano confluite tutta (da tutta la Dalmazia) persone di lingua e tradizioni venete e italiane".

Nicolò Moricci