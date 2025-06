Oggi fino a 34 gradi, sale climatizzate per gli anziani

Arrivano le alte temperature in città fino a raggiungere oggi giugno una temperatura massima percepita di 34 gradi. Lo rende noto la Protezione Civile attraverso il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle onde di calore sulla salute.

Infatti per oggi è prevista per le 14 una massima di 31 gradi con percezione 34 gradi, con un livello di allerta 2. Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle onde di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. Per fronteggiare questa particolare situazione il Comune mette a disposizione sale climatizzate presso i centri sociali e la possibilità di ricevere condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità. I centri sociali disponibili all’accoglienza degli anziani saranno aperti. Alcuni condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità relative ad anziani non autosufficienti e indigenti, che ne facciano richiesta (fino ad esaurimento della fornitura) da richiedere compilando apposita domanda, che si trova al link

https://ancona-api.municipiumapp.it/s3/223/allegati/documenti-pubblici/affari-istituzionali/modelli/domanda-condizionatori-aggiornata.pdf. La domanda andrà compilata e consegnata, unitamente alla documentazione richiesta, presso UOAnziani Viale della Vittoria 39 primo piano. Per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili è disponibile il pronto intervento sociale al numero telefonico: 071 54488, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17.30.