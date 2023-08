Oggi i fuochi sul mare: i divieti e la viabilità

Stasera alle 22 il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, numerose le modifiche alla viabilità. Si spegneranno le luci sul lungomare per far godere la magia dei fuochi d’artificio che ogni anno salutano l’estate illuminando la spiaggia di velluto. Numerose le modifiche alla viabilità. Numerose le modifiche alla viabilità: off limits alle auto il tratto di viale IV Novembre, da piazzale della Libertà a viale Bonopera lungomare Marconi, via Q. Sella, da piazzale Morandi a via Bovio, via Nigra, da via Q. Sella a lungomare Marconi, lungomare Alighieri, da piazzale della Libertà a via Dalmazia, via Istria, via Perilli, sottovia veicolare, da stessa via a via Bovio, via Dogana Vecchia, da via R. Sanzio a via. A. Costa, p.le N. Bixio, via della Darsena e lungomare Mameli, da via Mamiani a via Zanella, eccetto disabili e diportisti diretti ai parcheggi riservati in area portuale. In tutte le aree interdette al traffico veicolare sarà comunque consentito il transito di mezzi di soccorso e residenti. Novità di quest’anno, i fuochi si svolgeranno, proprio come vuole la tradizione, esclusivamente dalla banchina di levante. Per regolare il deflusso di auto e pedoni, gli uomini della polizia locale oltre ai volontari saranno impegnati per evitare ingorghi e disagi.