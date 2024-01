Oggi il Castelfidardo va a caccia del tredici: "Tanto da dimostrare"

Sarà un Castelfidardo alla ricerca della seconda vittoria di fila dopo i tre punti conquistati domenica, in casa, contro il Tolentino. Che sono valsi anche il sorpasso in classifica sui cremisi. Oggi i fidardensi scenderanno a Villa San Filippo di Monte San Giusto per affrontare una Sangiustese Vp, avversario di livello, ma che ha trovato parecchie difficoltà in stagione. "Ci aspetta una partita difficile, ci troveremo davanti una squadra forte, ma abbiamo ancora tanto da dimostrare – dice Kevin Kurti, classe 2004, autore domenica di una pregevole realizzazione, con un bel tiro a giro dal limite dell’area che ha regalato il vantaggio alla squadra di Giuliodori –. Sono stato contento del gol, ma soprattutto della vittoria della squadra. Col Tolentino abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nella ripresa ci siamo abbassati, ma ci sta. Siamo soddisfatti del risultato, l’importante era vincere". Il Castelfidardo finora ha perso solo una partita in campionato (sul campo del Chiesanuova), vincendone cinque e pareggiandone dodici. Dodici sono i risultati positivi consecutivi della formazione di Giuliodori, oggi a caccia del 13.