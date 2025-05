Oggi incontro con Maiorino e suor Anna Maria Vissani

Nuovo appuntamento con il ‘Festival del Pensiero Plurale’ di Ancona. Questo pomeriggio (ore 17) al Museo Omero sono attese Suor Anna Maria Vissani, autrice di ‘Amicizia oltre la fragilità. Per un legame antico e sempre nuovo’, e la poetessa e scrittrice Maria Grazia Maiorino, che ha firmato ‘Lo sguardo che si alza’. L’incontro fa parte del programma ‘La Biblioteca filosofica’.

Vissani ha firmato un libro che raccoglie testimonianze e approfondimenti capaci di attestare quanto sia importante l’amicizia nelle varie fasi dell’esistenza umana e quanto questa sia preziosa e fragile, particolarmente bisognosa di cure e attenzioni. Luci e ombre emergono dall’amicizia a vari livelli (personali e sociali), ma l’opera vuole ribadire come l’amicizia sia uno dei valori più importanti per ognuno di noi. I racconti di persone diverse fra loro per formazione, provenienza sociale e età ci parlano del miracolo dell’amicizia: per tutti un dono gratuito, fedele e pacificante.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere la nuova raccolta di Maria Grazia Maiorino, un testo sfaccettato e ricco di immagini che testimoniano un inesausto bisogno di ripensare alla propria vita, di misurarne la consistenza, di vagliarne le contraddizioni segrete e di riconoscerne gli spiragli intermittenti di bellezza.