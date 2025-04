Portonovo, iniziano i lavori: giù gli abusi all’ex bar Ramona, nasce il ‘Chiosco’

Iniziano oggi a Portonovo i lavori di demolizione dei manufatti abusivi nella spiaggia di Ramona. Al loro posto nascerà una struttura ricettiva che porterà nuovi servizi in uno degli angoli più amati dai turisti e dagli anconetani. L’ultimo parere, atteso e necessario, quello dell’Ente Parco del Conero, è giunto ieri ed ora, per tre giovani soci, inizia una nuova avventura nella Baia: Paolo Bonetti, titolare dell’omonimo stabilimento, lo chef Francesco Grò e Roberto Bartolucci, responsabile dell’accoglienza, entrambi di Spiaggia Bonetti. Il Carlino per l’occasione ha intervistato i tre imprenditori per conoscere progetti ed aspettative.

Paolo Bonetti, oggi iniziano i lavori di demolizione delle costruzioni abusive nella spiaggia di Ramona. Che novità per Portonovo?

"Finalmente possiamo avviare i lavori. Lo scorso anno abbiamo vinto il bando del Comune per demolire delle costruzioni abusive in quel lato di Portonovo e ripristinare una struttura a norma di legge. Offriremo un servizio che non contrasterà in alcun modo con i locali che già ci sono. Siamo stati accolti molto bene da quelli che saranno i nostri vicini ristoratori. Ci conosciamo tutti da molti anni, ci rispettiamo e ci vogliamo bene".

Come sarà il locale?

"Si chiamerà il Chiosco, sarà piccolo con una struttura in legno e nelle misure stabilite dal bando. Nella parte che sarà demolita verrà anche tolto il cemento della pavimentazione e sarà ripristinata la spiaggia dove metteremo dei cuscinoni per prendere l’aperitivo al tramonto".

C’è chi ha fatto anche polemiche sul fatto che il locale di Ramona è stato chiuso ed ora ne riapre un altro. Può spiegarci?

"Ho visto queste polemiche e per me lasciano il tempo che trovano perché il Comune molti anni fa ha verificato l’abusività del manufatto dove la nostra Ramona ha lavorato per tanti anni e lo chiuse. Il bando impone di demolire a nostre spese l’abuso che comprende anche una parte del capanno vicino. Al loro posto verrà ricostruita una porzione molto inferiore rispetto all’esistente e di soli 14 metri quadri".

Roberto Bartolucci, che tipo di servizio offrirete?

"Il locale sarà aperto dalle 12 alle 21. Farà un servizio pranzo esclusivamente da asporto, utilizzando materiale compostabile ed ecosostenibile, poi le tapas all’aperitivo. Il pavimento demolito sarà sostituito da una pavimentazione in legno e sarà ripristinata la spiaggia con sedute e cuscini per gustarsi l’aperitivo dove il tramonto è più bello a Portonovo".

Chef Francesco Sgrò, che menu avete in mente per questa vostra nuova impresa?

"Come da bando del Comune dovremo utilizzare pesce della marineria di Portonovo o di Ancona. Pescato a miglio 0. Quindi serviremo un menù che prevede una tagliatella fatta esclusivamente a mano con le Cozze del Conero, i Moscioli quest’anno non ci sono e dei panini di pesce con diversi condimenti e salse particolari. Per l’aperitivo faremo delle tapas utilizzando esclusivamente le materie prime del mare che va da Ancona a Portonovo".

Quando aprirete?

"Noi puntiamo ad aprire il 1° maggio, ci sono stati dei ritardi burocratici che ora cercheremo di recuperare per offrire un ulteriore servizio ai cittadini e ai turisti che già a maggio frequentano la Baia".