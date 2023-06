Oggi la festa a Marina Dorica

Un sabato dedicato ai festeggiamenti quello di ieri per la nuova giunta comunale targata Silvetti e per tutto il centrodestra anconetano. In mattinata la prima riunione di maggioranza in Comune alla presenza di tutti gli assessori e i consiglieri comunali (su venti ne mancavano due per motivi personali) che lunedì siederanno tra i banchi loro riservati nella vecchia sala del consiglio a Palazzo del Popolo. Un modo per festeggiare ulteriormente la vittoria al ballottaggio del 29 maggio scorso e, per i debuttanti, iniziare a prendere le misure nelle vesti di consiglieri.

Nella serata di oggi a partire dalle 18 la grande festa a Marina Dorica: "Abbiamo deciso di festeggiare con gli anconetani l’inizio di questa nuova avventura" ha detto Silvetti. Nello Spazio ‘Triangolone’ di via Mascino a Marina Dorica saranno presenti tutti gli esponenti della coalizione. A tenere a battesimo questo nuovo corso per Ancona e gli anconetani anche il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli. Spazio anche alla musica.

"Ancona ha voltato pagina. Gli anconetani hanno deciso di uscire dall’immobilismo, di respirare aria nuova per un progetto concreto – ha aggiunto il sindaco – Grazie a una squadra coesa, compatta, decisa, competente, trasversale, civica, politica".