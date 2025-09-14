Oggi la festa dello sport. Una maratona di dieci ore

La "Festa dello Sport" di Ancona spegne la sua terza candelina tra la passione delle 91 società di varie discipline coinvolte e i suoi campioni, a partire dal fiorettista Tommaso Marini. Sarà una maratona domenicale lunga dieci ore, vissuta al massimo in molti angoli della città, a partire dalla pratica sportiva fino alle premiazioni, in programma dalle 18 in avanti. Osservando la lista delle società sarebbe difficile trovare la disciplina non rappresentata: arti marziali, calcio, basket, volley, danza, fitness, nuoto, pesca, attività subacquee, rugby, ginnastica, scherma, pattinaggio, ciclismo, tennis, padel e così via. È lunghissimo l’elenco delle discipline sportive, portate alla ribalta dalle 91 tra società e associazioni sportive cittadine, protagoniste oggi della ‘Festa dello Sport’ di Ancona, organizzata dall’assessorato allo sport del Comune. Una grande manifestazione che mira a promuovere le varie discipline e i valori di cui la pratica sportiva è portatrice tra i giovani e giovanissimi della città. La kermesse è realizzata con il supporto e la collaborazione di Coni Marche, Sport e Salute Marche, CIP Marche, Panathlon Club, FairPlay.

Sul palco in piazza Roma oggi pomeriggio sfileranno i campioni dorici, tra i quali il campione mondiale ed europeo di fioretto Tommaso Marini e Mattia Occhinero, campione italiano dei pesi piuma nel 2023, campione del Mediterraneo e attuale campione internazionale WBC dei pesi super Gallo. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 20 in pieno centro, lungo il percorso da mare a mare, partendo da piazza Diaz, coinvolgendo corso Garibaldi, piazza Roma, piazza Pertini, la galleria Dorica, corso Carlo Alberto (pomeriggio) e via Castelfidardo. La partecipazione agli eventi di sport è gratuita. Il gruppo Decathlon – sponsor dell’evento insieme con Fritelli Marittime group e Adria Ferries, Gruppo Estra S.p.A., Gemme di Bontà, Banca Generali, Punto gomme e Punto auto – metterà a disposizione alcune attrezzature, come gonfiabili e gazebo. Alle 17,30 al Teatrino della Chiesa Parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano davanti alla libreria Fogola sarà presentato il libro ‘Ancona 1925’ di Franco Lorenzini e Sergio Dubbini. Previsto un servizio di bus navette da e per il centro.