"Oggi la giornata per la disabilità. Nella legge di bilancio zero euro"

"Per oggi (ieri, ndr) la Regione ha organizzato a Jesi un evento celebrativo della Giornata internazionale delle persone con disabilità e ci chiediamo cosa c’è da festeggiare, considerando che anche nell’ultima proposta di legge di assestamento di bilancio non è previsto neanche un euro per tali servizi, a testimonianza del posto che la Regione assegna a tutto ciò, nell’organizzazione del proprio welfare". Va all’attacco Confcooperative Federsolidarietà che rappresenta parte del "mondo dei servizi alle persone con disabilità. In segno di protesta ieri Confcooperative ha disertato la conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità con la partecipazione del Ministro della Disabilità, on. Alessandra Locatelli, del presidente Acquaroli e dell’assessore regionale Filippo Saltamartini. "Alla fine dell’estate – spiegano – avevamo tirato un sospiro di sollievo nell’apprendere della pubblicazione della delibera di giunta regionale che, dopo piu` di dieci anni, andava a finalmente a restituire dignità alle persone fragili accolte ed agli operatori che le accompagnano. Tale delibera prevede che la compartecipazione pubblica per sostenere i costi dei servizi a queste persone, venisse incrementata (alcune realtà ricevono lo stesso contributo dal 2009). In maniera lungimirante la normativa in questione mette anche disposizione un fondo 451mila euro per aiutare le famiglie incapienti che dovrebbero, per Legge, partecipare alla spesa. Ma tali premesse sono state fino ad ora del tutto disattese".