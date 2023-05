Oggi l’ultimo saluto a Bruno Rocchegiani

Sarà celebrato oggi (ore 15.30) alla parrocchia San Francesco Di Paola l’ultimo saluto a Bruno Rocchegiani morto venerdì pomeriggio davanti al cimitero, in seguito a malore che lo ha colto alla guida mentre andava a portare i fiori sulla tomba della moglie Mirella. Da ieri pomeriggio in tanti hanno raggiunto la camera ardente David-Icof di via Salvemini per un ultimo saluto. Tutti a ricordare il grande spirito e la solarità di Bruno, grande appassionato di bocce e della Fiorentina. Bruno era molto conosciuto tra i frequentatori del bocciodromo di via Ugo La Malfa oltrechè tra i tifosi. Originario di Firenze viveva da molti anni in città. A essergli fatale un infarto che lo ha colto mentre guidava la sua Fiat Punto, appena pochi metri prima di raggiungere l’ingresso del cimitero dove andava spesso a salutare la sua adorata moglie morta alcuni anni prima. L’auto ha arrestato la corsa contro un palo, abbattuto e poi contro un albero. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso. La salma dopo il funerale di oggi pomeriggio sarà cremata e le ceneri tumulate al cimitero di Jesi. Bruno Rocchegiani lascia i figli Roberto, Paola e Giuliano, le nuore, il genero, i nipoti e tantissimi amici.