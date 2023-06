Oggi l’ultimo saluto a Fausto Baldoni

Oggi a due settimane esatte dalla morte la città potrà dare l’ultimo saluto a Fausto Baldoni (nella foto) morto a 63 anni a seguito di un’aggressione in casa. Il nullaosta da parte del tribunale, con la riconsegna del feretro alla famiglia, è arrivato giovedì sera e ieri è stata aperta la camera ardente all’obitorio dell’ospedale Engels Profili. Oggi alle 8.45 l’avvio del corteo funebre in direzione della chiesa chiesa pdella Beata Maria Vergine della Misericordia dove alle 9 saranno celebrati i funerali. Il feretro sarà, quindi, cremato e poi tumulato nel cimitero di Santa Maria. A officiare il rito il parroco sarà il parroco Don Umberto Rotili. Baldoni è stato trovato a terra in un lago di sangue il 3 giugno poco dopo le 19, ma era morto da almeno otto ore, prima di pranzo. A ucciderlo ripetuti colpi alla testa sferrati con una lampada di sale. Resta in carcere, accusata di omicidio volontario la sua compagna Alessandra Galea, 49 anni, da due anni in casa con Fausto ma ‘amici’ da circa trent’anni. Durante l’interrogatorio di garanzia la donna che ha una gemella che nove anni prima ha ucciso la loro madre, ha sostenuto di essersi difesa da un approccio sessuale e aver allontanato da sé Baldoni, senza colpirlo alla testa.