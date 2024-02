Oggi l’ultimo saluto all’amata prof Griffoni

La città saluterà oggi per l’ultima volta la professoressa di Lettere Elisa Griffoni, scomparsa sabato all’ospedale di Chiaravalle. Si è spenta all’età di 76 anni.

Per decenni in cattedra alla media Ferraris.

Nonostante fosse in pensione da tempo, ha lasciato un ricordo unico nel mondo della scuola.

"Il suo sorriso era contagioso – racconta al Carlino l’ex collega Mariadina Bondielli, vicepreside del Comprensivo di Palombina Vecchia – Aveva dei modi di fare straordinari, a partire da quel suo ‘amore mio’, con il quale si rivolgeva simpaticamente agli alunni, facendoli sentire come a casa. Ha cresciuto intere generazioni di falconaresi, preparandoli nello studio, ma soprattutto nell’educazione e nella vita".

La prof Griffoni, peraltro, "aveva a cuore i ragazzini con difficoltà nell’apprendimento o fragili – continua Bondielli – e ha saputo formarli al pari degli altri, infondendo valori e arricchendoli dal punto di vista umano e conoscitivo. Collaborava ai progetti teatrali, per far uscire i giovani dalla timidezza. Non a caso, tanti le riconoscono un ruolo decisivo nella loro formazione. Lascia un vuoto incolmabile. Ma non la dimenticherò mai. È stata un’eccellente docente, preparata, attenta e sensibile. E per me una vera amica".

Quindi, i suoi studenti. Gli adulti di oggi, i giovani che ha cresciuto ieri: "Ho un bellissimo ricordo di lei, delle sue lezioni e delle discussioni in classe sull’attualità e sui confronti che faceva fare a noi ragazzi – ha scritto una donna sui social – Una persona sempre gentile e con un sorriso contagioso".

L’insegnante era attiva anche nell’ambito del volontariato. Quel mondo che le rende omaggio, a partire dall’associazione ambientalista L’Ondaverde: "Abbiamo appreso con dolore della scomparsa della prof Elisa Griffoni. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e rendiamo omaggio ad una carissima amica da decenni impegnata nella difesa della salute e dell’ambiente. Una grande perdita per la nostra comunità".

Sulla stessa linea d’onda anche lo storico militante dei comitati Roberto Cenci: "Cara Elisa, su certe tematiche ci sei sempre stata e la tua sensibilità mancherà tantissimo. Con il tuo modo aggraziato, gentile e al contempo determinato sei stata fra le persone che mi hanno fatto avvicinare agli allora comitati di quartiere".

La comunità falconarese si stringerà, oggi alle 15 alla chiesa di Sant’Antonio, al dolore del marito Lamberto e dei figli Marco e Melania per il funerale.

In un turbinio di emozioni e lacrime, di certo non scomparirà il pensiero dell’indimenticabile prof Elisa Griffoni.

Giacomo Giampieri