Oggi lutto cittadino per l’addio a Tommy

Oggi è il giorno del lutto a Osimo. Alle 14.30 la chiesa di San Biagio ospita i funerali di Tommaso Bruciaferri, 14enne residente all’Aspio di Osimo, che venerdì mattina stava andando a scuola in scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva a destra in salita, finendo sulla corsia opposta, dove sopraggiungeva un furgone Doblò: è accaduto in via Ancona a San Biagio di Osimo. La sindaca Michela Glorio, come annunciato, ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino: "In segno di cordoglio, di vicinanza e di partecipazione al dolore dei genitori per la prematura e tragica scomparsa del figlio, si invitano tutti i cittadini, le attività e le associazioni del territorio ad esprimere, in forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto, evitando comportamenti e attività che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Saranno esposte bandiere a mezz’asta al palazzo comunale e all’istituto superiore ’Corridoni Campana’, che frequentava", si legge nel documento. E’ partita anche una raccolta fondi in memoria di Tommaso. A dare il via all’iniziativa il Consiglio di quartiere all’edicola Mazzarini dell’Aspio. Il ricavato sarà consegnato ai genitori in questo momento di lutto. La scuola che il 14enne frequentava ha affisso un manifesto con un messaggio: "Tommaso, la tua luce e il tuo sorriso illumineranno per sempre i nostri cuori e le nostre giornate buie". In tanti sono già andati a rendergli l’estremo saluto ieri all’obitorio di Torrette, dove lunedì mattina si è svolta la ricognizione cadaverica.

Intanto la Procura, come da prassi in casi simili, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 38enne di Osimo, conducente del furgoncino che appartiene a una partecipata della città. Di messaggi, in queste ore di grande lutto, ne sono arrivati a centinaia alla famiglia, tanto che mamma Supy e papà Alessandro hanno anche scritto una lettera alla scuola per ringraziare della vicinanza, dicendo che Tommy sarebbe stato orgoglioso e fiero. I genitori tengono stretta la loro figlia minore, Victoria, straziata per la morte del ’fratellone’. I suoi amici si sono organizzati per presentarsi vestiti di nero, con fiori e palloncini per rendere omaggio alla sua allegria, al suo amore per la vita. Don Paolo Volpe sta dando supporto ai compagni di classe a scuola.

Silvia Santini