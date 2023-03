"Oggi mi dimettono dopo mesi di riabilitazione"

Khaled, giovane originario della Guinea Conakry, non ha avuto una vita facile. Nel 2016, giovanissimo, è fuggito dal Paese dell’Africa occidentale che non è in guerra, ma dove ci sono problemi e drammi difficili da affrontare. Attraverso la rotta libica e poi la traversata della fortuna nel Mediterraneo, nel 2017 si è stabilito a Fermo dove ha iniziato a lavorare. Poi l’episodio che non ti aspetti: "Sono rimasto coinvolto in un incidente stradale, ho rischiato di morire. In ospedale mi sono accorto che non riuscivo a muovermi, i sanitari mi hanno detto quale fosse il problema. Adesso, dopo tanti mesi, le cose vanno molto meglio". Al punto che oggi il giovane guineano sarà dimesso dal reparto di Unità Spinale della dottoressa Recchioni per essere trasferito nella Comunità di Capodarco di don Vinicio Albanesi dove proseguirà il suo percorso riabilitativo: "Voglio ringraziare tutti per l’aiuto che mi hanno dato" aggiunge Khaled, sorridente e in grado di muovere molte più parti del corpo rispetto a quando è entrato qui dopo il bruttissimo incidente stradale. Per celebrare la fine della sue degenza in reparto il personale sanitario ha organizzato una piccola festa in suo onore, con un rinfresco e tanti sorrisi.