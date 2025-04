Oggi mobilitazione e mega striscione

Nuova mobilitazione dell’Assemblea permanente Stop Edison. Oggi, dalle 18, i promotori saranno in piazza della Repubblica a Jesi per "ribadire un chiaro e netto no all’impianto e rilanciare in ogni forma possibile l’opposizione della città". La curiosità è che, stavolta, i partecipanti sono stati invitati a portare pennelli e colori per colorare uno striscione di contrarietà. "Sarà infatti stesa una stoffa di più di venti metri per scrivere a chiare lettere, collettivamente, che la nostra città dice no".

Come noto, Edison ha presentato le controdeduzioni relativamente alla realizzazione dell’impianto di trattamento per i rifiuti nella zona della Zipa. Ora sarà la Conferenza di servizi, che sarà convocata dalla Provincia entro la metà di maggio, a dover sciogliere le riserve: in quella sede si capirà se il percorso di Edison potrà proseguire o dovrà essere interrotto.

Dall’Assemblea permanente Stop Edison fanno sapere che mentre "l’iter autorizzativo procede e la multinazionale non si ritira", di certo "non si ritirerà neppure la vasta mobilitazione della comunità cittadina a difesa della salute e del territorio". Oggi, dunque, è in programma un vero flash mob per le vie del centro. Ma tra gli appuntamenti confermati anche quello di domani, dalle 10 alle 13, con il volantinaggio, mentre sabato 12 aprile è previsto un "banchetto musicale".