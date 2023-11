Oggi nella sala del Consiglio: "I disastri dell’ambientalismo ideologico", il libro di Giubilei

"Gli eventi atmosferici di questi mesi tra alluvioni, grandinate e incendi rendono evidente non solo l’importanza di aumentare gli investimenti in prevenzione, ma anche la necessità di opere e infrastrutture per contrastare il dissesto idrogeologico e mitigare le conseguenze dei fenomeni meteorologici avversi. E anche nelle Marche, nostro malgrado, abbiamo fatto i conti con queste situazioni, pagando anche un tributo di vite umane inaccettabile". Con queste parole, il capogruppo in consiglio regionale di Fdi, Carlo Ciccioli, annuncia l’iniziativa di Fratelli d’Italia che si svolgerà oggi alle 16,30 a Senigallia, nella sala del Consiglio comunale. Si tratta della presentazione del libro "I disastri dell’ambientalismo ideologico. Tra mancata prevenzione e no a tutto" di Francesco Giubilei, docente universitario e presidente dell’associazione Nazione Futura. Autore del libro che concluderà l’appuntamento al quale parteciperanno il deputato di Fdi, componente della commissione Ambiente della Camera, Stefano Benvenuti Gostoli; l’assessore regionale al Bilancio, Goffredo Brandoni; i consiglieri regionali di Fdi Marco Ausili e Carlo Ciccioli; il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti; il presidente del consiglio comunale e il presidente della commissione comunale Bilancio di Senigallia, rispettivamente Massimo Bello e Marcello Liverani. All’iniziativa sono stati invitati tutti i sindaci dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola, territori interessati dall’alluvione del settembre 2022. "Si tratta di un appuntamento importante nel quale si evidenzierà come, spesso e volentieri, vitali e importantissime opere strategiche siano osteggiate e addirittura bloccate in nome di ideologie ambientaliste del no a tutto".