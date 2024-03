Oggi nuova proposta di Sky Alps

La giornata odierna sarà decisiva per le sorti della continuità territoriale dall’aeroporto di Ancona. Oggi, infatti, il vettore SkyAlps – che ha aderito alla manifestazione d’interesse per la procedura d’emergenza in sostituzione di Aeroitalia – presenterà all’Enac una "controproposta" rispetto a quella di lunedì, che non aveva soddisfatto il governatore Francesco Acquaroli. Secondo le ricostruzioni, l’aerolinea con sede a Bolzano aveva chiesto di volare con un solo aereo, distribuendo l’andata e il ritorno dei voli su Milano e Roma in due giorni differenti. Frequenze e orari reputati incompatibili per il territorio. Ne è nata una trattativa serrata con l’Enac, sentiti Regione Marche e Ministero dei Trasporti, per far decollare l’operazione, visto il recesso di Aeroitalia. A confermare le interlocuzioni il Ceo di SkyAlps Alex Spinato, pur senza rivelare i dettagli: "Presenteremo all’Enac le modifiche alla proposta – ha detto –. Da parte nostra c’è la volontà di volare da Ancona. Quando ci siamo presentati, l’abbiamo fatto per i primi 45 giorni per il supporto all’operazione". E i prossimi sette mesi? "Vedremo, avremmo bisogno di un altro aereo, ora in manutenzione". Se il matrimonio non andasse a buon fine, due strade possibili: una seconda procedura d’emergenza o un’anticipazione del bando per la continuità. Intanto non meno decisiva è stata la giornata di ieri. Da un lato Aeroitalia ha annunciato che rimarrà al Sanzio fino al 31 marzo (l’addio era previsto il 16, ndr) per i voli su Roma, Milano e Napoli. "Una nostra decisione – la voce dell’ad Gaetano Intrieri – non ci sarebbero stati i tempi tecnici per l’avvicendamento dal 16". Dall’altro, l’Agenzia per il turismo delle Marche che ha partecipato all’udienza per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di Aeroitalia da 305mila euro, dopo l’accordo (saltato) di marketing da 750mila euro che ha determinato l’intera vicenda. Atim ha chiesto la sospensiva, il giudice si è riservato.

Giacomo Giampieri