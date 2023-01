Oggi partono i saldi di fine stagione Vestiti e scarpe oggetti del desiderio

Al via da oggi i saldi invernali 2023 di fine stagione. Sarà una corsa allo shopping oppure le svendite hanno perso ormai il loro appeal? Secondo l’opinione comune dei commercianti ascolani, vuoi per via del Natale appena trascorso, vuoi per via del Black Friday di fine novembre, i saldi non sono più come una volta quando non era raro vedere fuori dai negozi, soprattutto durante i primi giorni, le persone in fila in attesa di entrare. E poi, già da qualche giorno diversi punti vendita del capoluogo Piceno hanno iniziato con dei primi ribassi sulla merce del 20% e del 30%. E’ chiaro, dunque, come le vendite promozionali non sortiscano più lo stesso effetto di un tempo. E’ comunque abbastanza ottimista la Confcommercio: sei marchigiani su dieci approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti generando, secondo il centro studi di Confcommercio Marche, un giro d’affari di circa 200 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Sempre l’ufficio studi di Confcommercio Marche prevede un acquisto medio a famiglia di 280-300 euro e un acquisto medio a persona di 127 euro.

Per la Confcommercio di Ascoli, che fa sue le parole dei vertici nazionali dell’associazione di categoria, "saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique della nostra città. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti, come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione. Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione. I saldi, inoltre, possono trasformarsi in un’importante occasione per rafforzare ed incrementare lo shopping sotto casa, nei negozi di prossimità, considerata l’importanza della fiducia nel processo decisionale dei consumatori".

Ad Ascoli i saldi partiranno con percentuali di sconto, nella maggior parte dei negozi, che andranno dal 20% al 30%. Il metà prezzo arriverà più in là, tra qualche settimana. I prodotti più gettonati con i ribassi rimangono i capi di abbigliamento, le calzature e l’intimo, soprattutto, quest’ultimo, delle grandi catene. A proposito di grandi catene, naturalmente i saldi invernali di fine stagione da oggi interesseranno anche i punti vendita che si trovano nei due centri commerciali ‘Al Battente’ e ‘Città delle stelle’.

Lorenza Cappelli