Oggi si giocano quattro partite. Una coppia al secondo posto

Il Moie Vallesina con il blitz vincente di ieri sul campo del Villa San Martino aggancia l’Alma Fano al secondo posto, a -1 dalla vetta, in attesa dei risultati odierni. Oggi quattro partite.

Per le nostre al Fioretti domenica storica per la Castelfrettese, neopromossa, che ospita una big come l’Alma Fano. A Chiaravalle sarà derby per la Biagio Nazzaro che ospita la Montemarcianese, entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Promozione (girone A), terza giornata (ore 15:30). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Montemarcianese, Castelfrettese-Alma Fano, Lunano-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Pergolese. Ieri: Nuova Real Metauro-San Costanzo Marottese 2-2, Ostra-Portuali Ancona 0-0, Vigor Castelfidardo-Vismara 1-1, Villa San Martino-Moie Vallesina 1-2.

Classifica: Vismara 7; Alma Fano e Moie Vallesina 6; San Costanzo Marottese 5; Castelfrettese, Lunano, Portuali e Nuova Real Metauro 4; Villa San Martino e Gabicce Gradara 3; Pergolese e Vigor Castelfidardo 2; Biagio Nazzaro Chiaravalle, Ostra e Montemarcianese 1; Tavullia Valfoglia 0.

Prossimo turno: Alma Fano-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Castelfrettese, Montemarcianese-Villa San Martino, Pergolese-Lunano, Portuali Ancona-Tavullia Valfoglia, San Costanzo Marottese-Ostra, Vismara-Biagio Nazzaro Chiaravalle.