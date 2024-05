Oggi sul palco i Musicalica coi successi italiani: "History 90" con Domenella e Veronica Key

La musica dei decenni scorsi ‘accomuna’ due locali questa settimana. Sono il Santa Monica e il Piazza Diaz 7 di Ancona. Nel secondo, questa sera (dalle ore 20), i Musicalica proporranno dal vivo la musica più amata degli anni Settanta e Ottanta, in particolare quella di gruppi come New Trolls, Nomadi e Le Orme. Al Santa Monica domani, dalle ore 21, torna invece la serata ‘History 90’, che a dispetto del titolo non proporrà solo la musica dell’ultimo decennio del ventesimo secolo, ma anche quella del primo decennio del ventunesimo. Ad animare l’evento saranno il top dj Davide Domenella e la cantante Veronica Key. Info e prenotazioni: 3518846706 e 0712862577.