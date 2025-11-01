"Oggi viviamo la notte del mondo"

Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e opinionista, nonché presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. E’ davvero un intellettuale a tutto tondo Pietrangelo Buttafuoco, ospite del ciclo di incontri "L’alfabeto della Memoria", a cura di Marche Teatro, che lunedì (ore 19.30) sarà al Ridotto delle Muse di Ancona per presentare la Rivista della Biennale di Venezia. Con lui Debora Rossi, direttore editoriale della Rivista e vicedirettore della Biennale. A moderare l’incontro sarà Annalisa Canfora. Il terzo numero della Rivista ha come titolo ‘Materia prima / Raw Material’, e affronta il tema del rapporto fra digitale e realtà materiale. Nell’era di Big Data, dell’Intelligenza Artificiale e della realtà virtuale, il volume pone al centro la res extensa, l’estensione del corpo, la fisicità dell’esperienza, la connessione autentica con il mondo.

Presidente Buttafuoco, questo numero della Rivista è dedicato alla relazione, per molti versi conflittuale, tra la dimensione digitale, virtuale e ‘materia’. Qual è il suo pensiero riguardo a questa ‘tensione’, con particolare riferimento all’ Intelligenza Artificiale? "La transizione digitale è giunta al suo compimento. E’ una sorta di nuvola parallela alla ‘corporeità’ della terra, viaggia in parallelo nel mondo e fa dell’impasto umano, nella sua essenza meccanica e fallace, una plastilina da modellare a piacimento dell’algoritmo che profila tutto e tutti. Fintanto che non avremo la possibilità di spegnere l’interruttore da gran tempo ormai acceso vivremo in bilico, giusto come il funambolo descritto da Nietzsche in ‘Così parlò Zarathustra’: un pericoloso andare avanti, un pericoloso indietreggiare, un pericoloso restare fermi a guardare’".

I giovani cresciuti con le nuove tecnologie rischiano davvero una ‘involuzione’ a livello cognitivo e un impoverimento a livello culturale? Finirà che useremo tutti sempre più l’Intelligenza Artificiale e sempre meno quella ‘naturale’? "L’IA altro non è che l’esito del progressivo imporsi della protesi nell’umano. Se torniamo all’immagine dell’enigma della Sfinge, qual è quell’animale che quando nasce ha quattro gambe, quando cresce due e quando invecchia tre? l’IA è oggi quel bastone con cui ci si appoggia, la trasfigurazione del monolite già evocato da Kubrick in ‘2001 Odissea nello Spazio’, la superfetazione comunque in una dimensione ulteriore rispetto all’organico. Aspira a sostituirsi alle coscienze. Ma c’è sempre un ma. Ed è il suggerimento proprio della sapienza presocratica: la natura ama nascondersi. E credo proprio che questo nostro tempo sia, per dirla con una immagine filosofica, ‘la notte del mondo’".

A che tipo di lettori si rivolge la Rivista? A un pubblico intellettualmente ‘di nicchia’ o a una platea più ampia? "Alla ampia platea dei lettori. La Rivista della Biennale di Venezia non è un bollettino intellettuale e nemmeno una pubblicazione da dipartimento universitario. E’ anche bellissima da vedere, da toccare e, per dirla con gli innamorati dei libri, da annusare".

Raimondo Montesi