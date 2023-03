"Ogni cosa è illuminata", i corti d’autore protagonisti in teatro

Al via stasera (ore 21, ingresso gratuito) al teatro Valle di Chiaravalle "Ogni cosa è illuminata", una rassegna di corti d’autore o – per meglio dire – d’autrice.

I tre corti della nuova rassegna sono attraversati da un filo rosa, ma con il valore aggiunto di "raccontare storie di vita molto vicine a noi, di essere presentati direttamente da chi li ha scritti e diretti e di poter suscitare riflessioni e discussioni ancora più intense" spigano in una nota dal Comune.

Si inizia stasera, Giornata internazionale della donna con "Io e mia nonna", diretto e presentato dalla giovane regista italo-argentina Emilia Bastida.

Il film racconta il suo viaggio in Italia per incontrare la famiglia di sua nonna Rolanda, emigrata in Sudamerica a quattro anni: una storia che si espande in altre storie di migranti, prospettando un mondo senza frontiere.

La serata ha il patrocinio anche del Comune di Recanati e la collaborazione del Museo dell’emigrazione marchigiana, in rappresentanza del quale interverrà Antonio Perticarini.

La rassehma proseguirà il mercoledì successivo con il corto "Vicini", diretto da Federica Biondi e tratto da un racconto di Francesca Tilio, che interverrà assieme alla regista e a Simona Cardinali.

