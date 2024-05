"Ogni gol che segneremo sarà per te, Leo"

Un rombo di fuoristrada 4x4 e di motociclette, come quelle che tanto amava, ha accolto l’uscita dalla chiesa della piccola bara bianca ricoperta di rose rosse e gialle ieri pomeriggio nel piazzale del San Carlo di Osimo. Erano in tantissimi ai funerali di Leonardo Tortolani, 14 anni da compiere l’8 luglio, morto lunedì scorso per un male che se l’è portato via dopo mesi di lotta. "Dopo questo anno terribile adesso corri, più veloce che puoi, vai in moto, in bici, gioca a pallone e non ti fermare. Mi raccomando proteggi babbo e mamma, come meglio puoi. Io cercherò di farlo. Sarò sempre la tua sorellona, lasci un vuoto incolmabile", ha detto dal pulpito la sorella Gaia, 16 anni.

Proprio al Progetto Gaia che studia il tumore che ha portato via Leonardo andranno le offerte, su volontà della famiglia. Tanti i palloncini bianchi e neri e blu, come i colori della sua amata Inter, tenuti dai suoi compagni di classe dell’istituto "Fratelli Trillini" e di squadra dell’Osimana calcio, presenti in divisa con il mister. "Ogni gol che segneremo d’ora in poi sarà per te, caro Leo, volgeremo gli occhi al cielo e urleremo il tuo nome, non ti dimenticheremo mai", ha detto, leggendo una letterina, uno di quei "ragazzini del 2010", così come si sono firmati. Poi una maestra della sua scuola d’infanzia: "Un bambino dolcissimo, così ti ricorderemo sempre, così ricorderemo il tuo sorriso quando venivi a prendere il tuo fratellino Niccolò". Tantissima la commozione, le lacrime dei familiari, della mamma Sara e del papà Riccardo, anche loro arrivati su una di quelle 4x4 tanto amate dal loro Leo.

Hanno passato un anno infernale, dietro alle cure, sperando sempre che il loro ragazzo ce la potesse fare. "Il nostro grazie va anche al personale del Salesi, al Progetto Gaia, al Baule dei sogni e a tutti quelli che, incondizionatamente, ci hanno dimostrato amore e affetto ma soprattutto non hanno fatto mancare il sorriso a Leo", ha aggiunto al sorella. A officiare la funzione don Jacques Nzitonda Mudene, accanto a don Andrea Cesarini che sposò i genitori di Leonardo, a don Michele, amico di famiglia e don Paolo Sconocchini: "Tutti abbiamo sperato in un miracolo ma non è andata così. Ho stampato in mente il volto buono di Leonardo, lo ricordo nei giorni della Cresima e della Comunione. Non muore mai chi è amato", ha detto durante l’omelia.

Silvia Santini