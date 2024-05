Ok ai contributi per i centri estivi. Domande al Comune entro il 15 giugno

Centri estivi, è stata aperta la procedura per richiedere le domande di rimborso. L’avviso è stato pubblicato ieri sui social del Comune di Falconara e, da come si è appreso, c’è tempo fino al prossimo 15 giugno per presentare la domanda di contributi a favore della famiglia per il pagamento della retta per frequentare i centri estivi. L’avviso e i moduli per la domanda sono già disponibili sul sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima. Per le domande dunque c’è tempo fino al 15 giugno.