Ok al bilancio e il sindaco attacca l’opposizione

La variazione di bilancio passa in Consiglio comunale, il sindaco: "Assurdo il silenzio dell’aula". Testa a testa tra Olivetti e Romano ieri in consiglio dove il sindaco si è dichiarato deluso dell’astensione della minoranza sulla variazione di bilancio: "Ai cittadini potranno giovare perché una parte politica ha votato a favore – ha spiegato Olivetti – doveva essere una mozione bipartisan, invece è come se gli interventi di natura economica fossero sfuggiti. Ci sono cantieri aperti per 40 milioni, gli uffici sono allo stremo e sono stanco di certe strumentalizzazioni. Ci sono stanziati fondi per il fosso Sant’Angelo, 1milione e 200 mila euro per il fosso del Trocco e 3milioni e 900 mila euro, seconda tranche per gli alluvionati.

Durante la seduta di ieri si è parlato, attraverso interrogazioni, degli impianti sportivi su cui l’opposizione si è difesa riguardo alla mancanza d’interventi a causa del patto di stabilità: "Se gestito a livello tecnico e previdenziale avrebbe portato risultati ai comuni che non avrebbero avuto bisogno di vendere a caro prezzo proprietà a Fondazioni mandandole a picco". Un attacco frontale quello di Olivetti che ha mostrato tutta la sua delusione nella mancata riconoscenza di quello che è stato per la maggioranza, un lavoro minuzioso per cercare di intervenire il prima possibile e garantire così la sicurezza a comunità minacciate da un fosso: "Siamo intervenuti anche negli impianti sportivi, ma continuerete a dire che non c’è visione – prosegue – non capisco nemmeno perché non possiamo avere in un Comune di 55mila abitanti un’azienda speciale a cui poter affidare servizi in modo da poter garantire un maggiore controllo e gestione degli stessi. Abbiamo cambiato alcuni eventi cambiando la strategia turistica, ma nemmeno quello è andato bene. Eppure i risultati che abbiamo avuto ci vengono riconosciuti a livello nazionale, due giorni fa eravamo a Milano con il G20 spiagge".

Toni forti quelli che ha usato Olivetti: "Mi scuso per il mio accaloramento, ma sono rimasto molto male per il silenzio assordante - ha concluso – ringrazio chi ha votato a favore e così ha consentito di poter procedere con indennizzi e opere fondamentali per la nostra collettività. Noi continuiamo a lavorare". Il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile è intervenuto dopo il sindaco parlando di interventi grazie ai fondi Pnrr.