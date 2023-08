Ok al recupero del "Sunrise", il mercantile affondato

Molo Clementino per le navi da crociera sì o no? In attesa di capire in maniera chiara e definitiva cosa intende fare la nuova giunta comunale (e con lei la Regione e l’Autorità portuale) da Roma sulla fattibilità del progetto è arrivato un altro monito che rimanda alla memoria storica della città. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha posto l’attenzione sulla necessità di procedere alla rimozione del relitto del mercantile Sunrise. In un documento ufficiale il Consiglio Superiore affronta il tema da due angolazioni. Da una parte, appunto, il valore storico dell’eventuale recupero di una parte dell’imbarcazione inabissata nel secolo scorso ‘che preservi la memoria di un evento che appartiene alla storia del porto’; dall’altra richiama alla massima attenzione sotto il profilo ambientale e di ‘porre la massima attenzione all’eventuale presenza di possibili metalli pesanti e altre sostanze inquinanti presenti nella nave che potrebbero comportare una significativa contaminazione delle acque portuali e delle matrici portuali presenti’ a tal proposito la relazione si conclude consigliando una serie di precauzioni che andrebbero prese per evitare conseguenze dannose. Chi ha superato una certa età ricorderà sicuramente il pennone della nave che fino ad alcune decine di anni fa campeggiava in mezzo allo specchio d’acqua tra gli scoli cubici della Rotonda e il loro della Fincantieri. Per questioni di sicurezza il pennone e il resto dell’albero che affiorava sono stati eliminati, ma lo scheletro del mercantile si trova ancora adagiato sul fondale.