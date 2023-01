"Ok alla riqualificazione" In arrivo piazza Li Madou

Un’ampia scalinata al posto dell’attuale muro per dare maggiore senso di apertura e collegamento con via Don Minzoni. Al centro alberi, una fontana e un basamento su cui installare una statua dedicata a padre Matteo Ricci. Questa l’idea sviluppata per quella che sarà la rinnovata piazza Li Madou, oggi largo Donatori di sangue, lo spazio verde decisamente abbandonato che si trova accanto alla loggia del Grano (sede dell’Università) in via Don Minzoni. La giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale, in particolare dall’architetto Deborah Re con la collaborazione del geometra Massimo Micozzi per la parte architettonica, dall’ingegner Enrico Marinaro per la parte strutturale e dalla geometra Corinna Vico per la parte relativa al coordinamento sicurezza. Il progetto, per 656.161 euro, è stato finanziato grazie ai fondi previsti dal Ministero dell’Interno per la Rigenerazione urbana. L’idea, fortemente voluta dall’assessore al centro storico Silvano Iommi che ha avuto l’avallo anche della Soprintendenza, era partita circa un anno e mezzo fa con lo spostamento del busto di Giuseppe Mazzini nella piazza che porta il suo nome, e ora con l’approvazione del progetto si procederà con la gara per l’avvio dei lavori che prevedono l’abbattimento dell’attuale muro che delimita l’area che al momento è puntellato perché lesionato su un lato dal terremoto del 2016.

Poi verranno eliminate le piante che non sono in buono stato di salute per andare a realizzare un nuovo spazio verde (investimento di circa 10mila euro). Secondo la nuova progettazione, inoltre, in piazza Li Madou sarà realizzato un sistema per il recupero delle acque piovane e una fontana. Sarà a cura del Comune anche realizzare il basamento dove verrà collocata la statua in bronzo raffigurante padre Matteo Ricci e Xu Guangqi (una delle principali controparti cinesi del gesuita maceratese) che verrà, invece, commissionata dalla Fondazione Padre Matteo Ricci, secondo quanto stabilito da un accordo sottoscritto lo scorso anno. La Fondazione si occuperà del trasporto, una volta conclusi i lavori della piazza, dell’unica copia dell’originale (andata distrutta) della stele commemorativa posta sulla tomba di Ricci a Pechino conservata, oggi, nella chiesa di San Paolo.