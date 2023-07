Ok all’assestamento di bilancio: in arrivo interventi su scuola, strade, cultura e sport

Via libera del consiglio all’assestamento di bilancio pluriennale 2023-2025: cresce di oltre due milioni la spesa, previsti 700mila euro di interventi per le strade groviera e le manutenzioni. Questo assestamento prevede un aumento di spesa di 2.185.000 euro e complessivamente le variazioni finora adottate hanno movimentato 7 milioni. L’Amministrazione ha inoltre deciso di pagare le rate dei mutui 2023-2025 per 2.680.000 euro, mettendo così al riparo le casse comunali dalla prevista fine della sospensione dei mutui, che richiede la restituzione degli oneri anticipati dallo Stato. "Pagare in questa fase – spiegano dalla giunta - consente al Comune di garantire in prospettiva l’equilibrio di bilancio e di avere maggiori margini di manovra nei prossimi anni, potendo abbattere già dal 2026 la spesa per mutui di almeno 500mila euro l’anno". Sul fronte delle manutenzioni della viabilità comunale (700mila euro) ecco le vie e strade che saranno oggetto di sistemazione: vie Campo sportivo e piazzale Petruio, Don Riganelli, Don Minzoni, Santa Croce, Nazario Sauro, Martiri di Marzabotto, Dante, 13 Luglio, Giuseppe Di Vittorio, Moccia; strade Montefiascone, Nebbiano, cimitero Campodonico, Campodiegoli, Belvedere, Castelletta, Collamato e Argignano.

Tra gli interventi previsti: la copertura e caldaia asilo Ciampicali (100mila euro), la copertura della scuola materna Aldo Moro (60mila euro), la riparazione della copertura palestra Mazzini (40mila euro), la rimozione dell’amianto scuola primaria Santa Maria (20mila euro), manutenzione verde pubblico (35mila euro), verifica della vulnerabilità sismica Pala Cesari (80mila euro), adeguamento e realizzazione bagni autopulenti (82mila euro), restyling del campo sportivo della frazione Cacciano (4.500 euro), funzionamento Cag (19mila). Sul fronte culturale previsto "il rafforzamento dei servizi al Museo della Carta e della Filigrana (15mila euro), la valorizzazione degli archivi (8.500 euro), i contributi alle attività culturali e alle iniziative del Teatro Gentile (20mila)". "Con quest’ultima variazione – spiega il sindaco Daniela Ghergo - facciamo scelte strategiche sull’equilibrio di bilancio e scelte operative sulle manutenzioni stradali, la cura e fruibilità degli spazi pubblici, verdi, scolastici, sportivi e sociali, la promozione della cultura. Un’attenzione distribuita tra il capoluogo e le frazioni".