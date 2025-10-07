Okasa, c’è il tris di vittorie. Ora sfida al vertice con Cmb

E sabato trasferta in Basilicata, casa della CMB, squadra con la quale l’Okasa Falconara condivide la vetta. Ma prima la terza giornata, un copia e incolla dell’esordio con l’Audace Verona: cinque reti a zero e tutti a casa, con la testa già alla sfida con le lucane. Al PalaBadiali le citizens centrano il terzo pieno consecutivo, stavolta ai danni di un Cagliari in una nuova veste, capitanato dalla giovanissima nazionale Virdis. Un incontro non proprio entusiasmante, dal quale le ragazze di Giulia Domenichetti riescono comunque a far uscire lucidità e concretezza. In campo una su tutte: Louana Kondo. La francese, autentica scommessa del mercato estivo falconarese, timbra una doppietta a cavallo dei due tempi. La partita si era sbloccata dopo sei minuti grazie all’acuto di Carola Colucci. Dopo l’intervallo terminato sul 2-0, la segnatura che chiude i conti la timbra subito la solita Aline Elpidio, servita da capitan Erika Ferrara, mentre Denise Carturan mantiene l’imbattibilità casalinga. Nel finale c’è spazio anche per la baby Lucia Gregori: la classe 2009 è abile a scartare un regalo da corner servitole dall’Imperatrice Taina Santos.

"Non abbiamo approcciato bene - il post gara della capitana falconarese -. Sia il primo che il secondo tempo sono stati soporiferi, non abbiamo fatto una partita a nostro livello e questo mi dispiace anche per le numerose persone venute al palas, ma almeno siamo riuscite ad essere ciniche sotto porta, qualità da non sottovalutare e da applicare assolutamente anche sabato, perché a mio avviso la CMB non ci concederà troppe occasioni". Una squadra, l’Okasa, in parte rinnovata quindi ancora in cerca del giusto amalgama, anche se fondamentale è, sempre e comunque, portare a casa il risultato. "Ci conosciamo poco, ci vorrà tempo, noi ’storiche’, oltre ad aver perso compagne, abbiamo perso amicizie molto importanti e strette, ed è questa la cosa che fa più male. Le nuove sono tutte brave ragazze che hanno molta voglia di lavorare, hanno qualità, ci vorrà tempo e un’esplosione di carattere per trovare il giusto flow tra tutte, ma sono fiduciosa".

E a proposito di brave ragazze che hanno molta voglia di lavorare, domenica debutto (con gol) della sedicenne Lucia Gregori. "Lucia lavora molto, è sempre con noi e fa molti sacrifici per esserci sempre, usanza che, andando avanti nel tempo, si è persa tra le nuove leve. È brava, e deve continuare su questa strada, crescendo caratterialmente. Nel panorama giovanile attuale del calcio a 5 è tra i migliori prospetti, quindi speriamo continui così".

Alice Mazzarini