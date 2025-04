Okasa Falconara domina Atletico Foligno 5-1 e consolida la vetta in Serie A

5

FOLIGNO

1

OKASA : Sestari, Elpidio, Martin Cortes, Isa Pereira, Ferrara; Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

ATLETICO FOLIGNO: Proietti, Zelli, Castagnoli, Jessica, Pezzolla, Cecconi, Narcisi, Ferroni, Magnini, Sulpizi, Corboli, Baldassarri. All. Battistone

Arbitri: Prekaj di Treviglio, Filippi di Bergamo; crono: Rutolo di Chieti

Reti: 0’48’’ Ferrara, 1’48’’ Martin Cortes, 11’45’’ aut. Balardin; 21’ Ferrara, 21’09’’ Elpidio, 31’19’’ Isa Pereira

Note: ammoniti Isa Pereira, Praticò; esp. Jessica

A oltre un mese dal successo sul Bitonto che aveva consolidato la leadership in classifica, l’Okasa Falconara ritrova il suo pubblico e al PalaBadiali supera l’Atletico Foligno 5-1. Un successo che cancella la delusione dell’eliminazione in semifinale di Coppa Italia – ai rigori contro il Kick Off – e permette alla squadra di Domenichetti di mantenere salda la vetta della serie A femminile di futsal. La strada delle Citizens si spiana subito. Tanto che capitan Ferrara, dopo neanche cinquanta secondi dal fischio di apertura, e Martin Cortes, un minuto più avanti, riescono a portare la compagine marchigiana avanti di due. Non demorde, però, la formazione umbra. Che si rifà sotto sfruttando una sfortunata deviazione di Balardin. All’intervallo si arriva, infatti, con il punteggio di 2-1. Ma ad inizio ripresa, il copione si ripete. Un minuto e Ferrara raddoppia con un mancino all’incrocio. Palla al centro, il Foligno perde il possesso e Elpidio sigla il 4-1, in seguito al palo centrato da Martin Cortes. Isa Pereira mette in ghiaccio il risultato. Il Foligno ci prova con il quinto di movimento, ma senza costrutto (espulsa Jessica per salvare un gol fatto di Sestari): 5-1 per l’Okasa. Dopo la pausa pasquale, Falconara in campo domenica 27 aprile alle 16 a Verona.