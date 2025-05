Okasa Falconara sfida la Lazio nei playoff di serie A femminile di futsal

Il più classico dei "derby tra rapaci" per l’Okasa Falconara che, stasera, inizierà l’avventura nei playoff di serie A femminile di futsal. Il falco dell’Adriatico contro l’aquila di Roma. C’è la Lazio sulla strada di Erika Ferrara e compagne per i quarti di finale. La gara-1 è in programma alle 20.45 al PalaTorrino. Le Citizens arrivano agli spareggi dopo aver chiuso la stagione regolare con numeri positivi. La squadra di Giulia Domenichetti ha terminato seconda il campionato. Secondo posto anche in fase realizzativa, 104 gol segnati. Primato, invece, per la difesa, viste le appena 34 reti subite. Ma i playoff, come sempre, possono celare insidie. Falconara vi parteciperà per la settimana volta, la sesta consecutiva. Gara-2 si disputerà venerdì 23, alle 20, al PalaBadiali. Se fosse necessaria, l’eventuale gara-3 si terrà a distanza di due giorni (domenica 25) alle 18, sempre nel palazzetto di via dello Stadio. Si parte, a caccia dello Scudetto.

Intanto lo storico club marchigiano ha ricevuto un importante riconoscimento fuori dal campo. Sabato mattina, infatti, l’Okasa – ovvero il Città di Falconara – è stato premiato, proprio a Roma dove tornerà per i playoff, con il ‘Diploma di benemerenza’ per i 30 anni di attività sportiva. La certificazione è stata consegnata dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal presidente della Lnd Gabriele Gravina al presidente del club falconarese Marco Bramucci, che ha raggiunto la capitale assieme al segretario Matteo Martino. All’evento, tra gli altri, presente il vertice della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia.