Okasa Falconara. Sponsor e impegno

Mentre l’Okasa Falconara, fresco di nuovo title sponsor, si appresta a scendere in campo oggi contro il Cagliari per la sesta giornata del campionato di serie A di futsal in rosa, la società ha voluto ringraziare pubblicamente Andi Celaj, l’imprenditore che recentemente ha rinnovato la sua partnership con il Falconara del calcio a cinque femminile affiancandosi con i suoi brand, da Okasa - Gestione sinistri a Stilcasa Costruzioni, per arrivare fino al nuovissimo B&B Vistaconero. Prima della partita con il TikiTaka Francavilla di domenica scorso, Andi, con le sue parole, era riuscito a caricare l’ambiente. Parole che, come la prova di carattere delle falchette e l’inarrestabile ritmica dei suoi tifosi sono figlie di un’unica passione. Proprio ai tifosi, ma non solo, si è rivolto l’imprenditore, ringraziando società, squadra e staff tecnico per il loro impegno. Poi, guardando verso la tribuna gremita, ha parlato con il pubblico: "La vostra energia e il vostro supporto sono la spinta per le nostre atlete. Continuate a tifare con il cuore perché siamo sicuri che questa stagione ci regalerà momenti indimenticabili e vittorie emozionanti – ha detto al PalaBadiali –. Insieme, con la forza della passione e il sostegno di ciascuno di voi, possiamo andare lontano. Forza Falconara".