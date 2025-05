Okasa Falconara super anche fuori dal campo. Vince la coppa disciplina

Mentre la squadra agli ordini di coach Giulia Domenichetti, in campo, prepara la palpitante semifinale Scudetto in programma contro il Bitonto, fuori dal rettangolo di gioco l’Okasa Falconara si distingue anche per fair play e rispetto delle regole. Quest’anno, infatti, per la prima volta nel corso delle sue dodici apparizioni in serie A femminile di futsal, il club del presidente Marco Bramucci ha vinto la Coppa Disciplina. "Un riconoscimento che siamo onorati di ottenere, premiante la correttezza di tutto il mondo Citizens: calciatici, tecnici, dirigenti, società e tifoseria", scrive la società di via dello stadio in una nota. Una soddisfazione in più, insomma. Ma i pensieri tornano subito al parquet. E infatti, dopo aver superato agevolmente la Lazio nei quarti di finale, Falconara ora si prepara a fronteggiare le temibili pugliesi, in quel remake dell’epica sfida della stagione 2022-2023. La gara 1, come noto, si terrà a Bitonto, nel fortino neroverde del PalaPansini di Giovinazzo, domenica alle 19. Poi si tornerà al PalaBadiali per la gara 2, che invece spalancherà le porte venerdì 6 giugno (con orario ancora da confermare). Fosse necessaria l’eventuale gara 3, si terrà sempre a Falconara la domenica (8 giugno) alle 19.