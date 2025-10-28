Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Ancona

CronacaOkasa, tante note positive dal big match. Ma la Roma si dimostra una squadra più solida
28 ott 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
Okasa, tante note positive dal big match. Ma la Roma si dimostra una squadra più solida

Le falchette lottano su ogni pallone per gran parte della sfida, ma le capitoline alla fine la spuntano per 1-3.

Le giocatrici dell’Okasa e della Women Roma prima del fischio d’inizio

ROMA

OKASA : Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Taina Santos; Colucci, Loth, Kondo, Scoponi, Gregori, Pesaresi, Bordacchini. All. Domenichetti

WOMEN ROMA: Sestari, Berte, Narcisi, Cortes, Vanelli; Praticò, Ceccobelli, Neroni. Lucentini, Acquafresca, Masini, Zavettieri. All. Gayardo

Arbitri: Fior di Castelfranco Veneto, Agosta di Rovigo; crono: Cannizzaro di Ravenna

Reti: 6’03’’ Colucci, 17’06’’ Praticò; 9’57’’ st Praticò, 18’19’’ st Berte

È della Women Roma il big match domenicale di serie A femminile di futsal: le capitoline sono capaci di espugnare il PalaBadiali 1-3 contro un ottimo Okasa Falconara.

Dopo le emozioni iniziali, visti i saluti per le ex – passate dalle Marche alla compagine fianoromanese, Sestari, Praticò e Cortes – la partita vibra su frequenze da playoff.

Sblocca la partita Colucci, per le Citizens. Pari di Praticò, a tre dalla sirena, prima dell’intervallo.

Nella ripresa è ancora Praticò a riportare avanti le ospiti. Gol finale, che decide la sfida, di Berte.

Finisce così, con la Roma che vola al secondo posto. Ma con le falchette uscite dal campo con tante note positive.

Prossimo appuntamento per l’Okasa, prima della pausa mondiale, domenica a Molfetta.

