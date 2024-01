"Old School - The Original 90’s Party", arriva la musica anni Novanta al Santa Monica

Si annuncia un intenso fine settimana al Santa Monica di Ancona. Questa sera (ore 20.30) si gioca nel segno del giallo. Torna infatti ‘Cena con delitto’, e una storia intitolata ‘Segreti di famiglia’, fatta di invidie, ossessioni, bugie e misteri. Una semplice cena con i parenti può trasformarsi nel giorno peggiore della vostra vita... Un omicidio. Sei sospettati. Una vicenda da ricostruire. E i detective sarete voi. Previsto un premio per il tavolo vincente. Domani sera, a partire dalle ore 21, si ballerà con ‘Old School - The Original 90’s Party’, la musica commerciale degli anni Novanta mixata con dischi in vinile da Ricky Esse Dj. Sabato invece spazio agli anni Settanta con l’evento ‘Celebration 70’, in compagnia dei dj Claudio Ricotti e Davide Domenella e della cantante Veronica Key. Info 0712862577 e 3518846706.