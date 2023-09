Olimpia e Sanga, una sola famiglia. Armani brand anche della matricola

Una giornata speciale quella passata a Palazzo Marino per la Repower Sanga Milano che ha celebrato il suo definitivo salto di categoria in Serie A1 femminile.

Un sogno diventato realtà, una lunga rincorsa durata oltre un decennio sino a quella storica serata di maggio a Costamasnaga che ha segnato la promozione nella massima categoria. Il Sanga non ha mai voluto acquistare un diritto, ma tra delusioni e gioie, ha lentamente atteso la promozione sul campo fino a conquistarla nella stagione passata. "Avendo guadagnato sul campo la massima categoria nazionale, abbiamo una grande responsabilità: promuovere tra le bambine e le ragazze la pallacanestro femminile come uno sport di eccellenza importante per crescere anche come persona - racconta Franz Pinotti, fondatore del Sanga a fine anni ‘90 e allenatore della prima squadra - gli sport di squadra e di contatto hanno caratteristiche che ben si adattano a promuovere una reale parità di genere, che parta dal rispetto per formare il carattere che si sviluppa quando si vuole emergere proponendo le proprie idee".

Il Sanga non è solo basket di Serie A1, ma è un progetto molto più ampio che coinvolge lo sport come strumento di crescita per i cittadini: "Il basket, con le sue letture di gioco, è un bel percorso in cui sviluppare le capacità logiche, provate anche con la resilienza, caratteristica spesso assente nelle giovanissime e nei giovanissimi di oggi. Insieme alla scuola, noi tutti del mondo sportivo, abbiamo un universo relazionale in cui operare".

E’ stata l’occasione per presentare tutte le giocatrici a disposizione proprio di coach Pinotti con le novità della colonia straniera ovviamente più nutrita vista la possibilità di schierare 4 giocatori non italiane: si tratta di Shania Pellington, Umo Diallo, Tetiana Yurkevichus e Helmi Tulonen. Lo zoccolo duro invece è formato dalle protagoniste della salto di categoria come Susanna Toffali, Arianna Beretta, Elisabetta Penz, Benedetta Bonomi, Stefania Guarneri e Tay Madonna. A fare gli onori di casa nella splendida Sala Alessi a Palazzo Marino è stata l’Assessora Martina Riva: "Grazie alle ragazze del Sanga Basket, dopo 30 anni, oggi Milano torna a competere nella serie A1 di basket femminile. Un successo più che meritato per l’impegno, la dedizione e la tenacia dimostrate sul campo che siamo certi porterà sempre più giovani a praticare la pallacanestro. Siamo felici di aver accompagnato la squadra di Franz Pinotti in questa emozionante scalata verso la massima serie, anche aprendo le porte dell’Allianz Cloud per gara 1 della finale play off".

Ora la favola del Sanga, che può annoverare anche la sponsorizzazione biennale con EA7, inizierà anche sul campo da gioco sabato 30 settembre quando nell’Opening Day di Schio la Repower esordirà contro San Martino di Lupari alle 14.30. Lo storico esordio invece tra le mura amiche sarà la domenica successiva, l’8 ottobre, nella rinnovata location del Bocconi Sport Center che, quest’anno, ospiterà le gare casalinghe della società milanese. Ci sarà, però, ancora un appuntamento di pre-campionato delle orange che nel prossimo weekend al PalaGiordani ospiteranno Moncalieri, Derthona e le svizzere di Baden.