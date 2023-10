Olimpia e Varese piangono Cescutti. Negli anni ’60 ha giocato in nazionale

Milano e Varese piangono uno dei protagonisti della loro storia, Giovanni Cescutti, 84 anni (il secondo nella foto da sinistra), è tragicamente scomparso investito da un auto a Udine. Vinse con l’allora Simmenthal lo scudetto del 1959 e poi con la Ignis bissò nel 1964, oltre ad essere miglior realizzatore del campionato nel 1960 e nel 1962. Ha giocato 30 gare (133 punti) in Azzurro partecipando al Campionato del Mondo del 1963 in Brasile e all’Europeo del 1965 a Mosca.

Oggi alle 18.15 chiude la sua settimana di fuoco l’Olimpia Milano che dopo la doppietta di Eurolega contro le finaliste dell’anno passato nella competizione, ora è di scena sul parquet di quella che è stata la più bella sorpresa del campionato delle ultime due stagione. Dopo i suoi due 3° posti di consecutivi ormai Tortona non si può più definire una novità ed anche la scelta di fare le coppe la legittima come una realtà importante del nostro campionato.

Al PalaFerraris di Casale Monferrato l’Armani è alla ricerca della sua prima vittoria in trasferta della stagione, perchè al momento è andata male in Supercoppa, a Istanbul, a Napoli e a Madrid, vincendo solo le tre gare nella mura amiche (Treviso, Reggio Emilia e Olympiacos). I biancorossi sanno di dover dare un segnale alla stagione anche se c’è da fare i conti con la stanchezza di una settimana ’’on the road’’ e con la possibile assenza di Nikola Mirotic che ha preso un forte colpo a Madrid e adesso gira con un occhio nero. Sicuramente non ci saranno ancora Maodo Lo e Billy Baron. Milano, invece, ritroverà Tommaso Baldasso, bi-campione d’Italia con i biancorossi che da quest’anno veste la maglia dei piemontesi come anche il pivot croato Leon Radosevic che giocava a Milano una vita fa, nel biennio 2011-2013. "Per vincere su uno dei campo ormai più competitivi d’Italia, sarà indispensabile giocare con grande durezza mentale" dice l’assistant coach milanese Mario Fioretti, è proprio quello in cui i milanesi devono crescere nelle gare in trasferta.