Olimpia, fuori i secondi . Con Treviso il primo esame

Inizia quest’oggi l’avventura del campionato italiano di basket per l’Olimpia Milano. Favorita d’obbligo, con tre stelle ben appuntate sul petto (e due scudetti consecutivi) l’Emporio Armani proverà ancora a perpetuare il suo dominio tricolore cercando di ritornare tra le protagoniste anche in Europa. Alle ore 18.15 al Forum di Assago i biancorossi ospiteranno la Nutribullet Treviso per la prima partita della stagione, un match che sarà impreziosito anche dalle celebrazioni del 30esimo scudetto che saranno tenute nel corso dell’intervallo oltreché delle premiazioni delle varie Olimpia Academy site sul territorio lombardo.

Dopo un buon precampionato e la delusione della Supercoppa, dove i soli 3 allenamenti con il gruppo al completo sono stati fatali, questa volta i milanesi si presentano in campo con una settimana piena di allenamenti dove hanno potuto inserire al meglio sia i nazionali italiani (Melli, Ricci e Tonut) reduci dal mondiale che i due tedeschi (Lo, Voigtmann) che si sono laureati campioni del mondo. La storia dell’esordio in casa dell’Olimpia racconta che i milanesi non perdono dalla stagione 1987-88, nelle 13 gare giocate sono arrivate altrettante vittorie. Ottimi risultati anche dalla campagna abbonamenti con altre 4000 tessere vendute e la possibilità di abbonarsi ancora fino alla prima gara casalinga di Eurolega prevista per il 12 ottobre contro il Maccabi Tel Aviv. Adesso per coach Ettore Messina (per certi versi ex di turno, visto che allenò a Treviso nell’epoca Benetton per 3 anni dal 2002 al 2005) arriva il primo momento vero delle scelte riguardo il turnover per quel che riguarda gli stranieri, visto che gli italiani sono sei da regolamento e i biancorossi possano tornare a contare anche su Diego Flaccadori che in Supercoppa era rimasto ai box. Diverso è il discorso per gli stranieri visto che il roster milanese ne può contare ben 10. Billy Baron è ancora in convalescenza dopo l’operazione al gomito, Kyle Hines, verrà centellinato in campionato, per poterne sfruttare l’esperienza il più possibile in Eurolega, ma poi altri due giocatori dovranno rimanere fermi. Probabile che si possano anche talvolta alternare Kevin Pangos e Maodo Lo vista la presenza di Diego Flaccadori, ma difficilmente sarà nella prima partita, come talvolta ci sarà anche qualche turno di riposo per Nikola Mirotic, ma non alla prima partita quando tutti i tifosi non aspettano altro che vedere giocare sul parquet la gemma del mercato dell’estate. Così le scelte rimangono tutte aperte con 6 giocatori su 8 da individuare tra Shields, Pangos, Lo, Hall, Mirotic, Poythress, Kamagate e Voigtmann. Al completo la Nutribullet Treviso con la colonia brindisini salita al Nord tra i vari Bowman, Harrison, Zanelli e Mezzanotte, il coach Vitucci e il gm Giofrè. Il match andrà in onda in diretta anche su DAZN e su DMAX.