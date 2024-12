Olimpia Marzocca senza campo tra lavori mai fatti e maltempo

L’Olimpia Marzocca resta senza campo, ieri la pioggia non ha reso fruibile il campo che necessita di un restyling. "Da martedì non è più disponibile il piccolo campo sintetico di allenamento, causa la mancanza di autorizzazioni dopo il posizionamento del pallone pressostatico. Per tali motivi il Club si è visto costretto a fermare le attività di tutto il settore giovanile – spiega la società -. Lampante a oggi la mancanza di programmazione dei lavori. Sarebbe stato molto semplice non chiudere la palestra di Marzocca a settembre, visto che non ci sono stati a oggi cenni di alcun tipo di lavoro, ciò avrebbe salvaguardato il manto in erba del campo grande e avrebbe potuto far praticare l’attività sportiva al coperto e senza sospensioni ai piccoli calciatori del settore giovanile. L’unica speranza d’ora in avanti è che migliori il tempo". Giocatori e dirigenti si erano dichiarati nei giorni scorsi ‘ostaggi del fango’, nel campo l’erba è ormai solo un ricordo: il campo della frazione più grande della spiaggia di velluto ospita ogni settimana allenamenti del settore giovanile, tranne della prima squadra obbligata a giocare fuori comune a Ponte Rio. "L’assenza o indisponibilità di altre strutture nel comune idonee al calcio, espone tutte le squadre di Marzocca all’incognita della pratica in base al meteo" conclude la società.