Olimpia, primo trofeo Mirotic conquista già tutti

di Sandro Pugliese

È stato un weekend di forti emozioni in casa Olimpia Milano, tutto vissuto sull’asse Cagliari-Manila. Nella città sarda i biancorossi hanno vinto il loro unico torneo del precampionato, nella capitale filippina invece l’Italia ha chiuso il suo percorso al mondiale e la Germania si è laureata campione. E’ stata netta l’affermazione dell’Armani nel torneo di Cagliari superando prima Villeurbanne, avversario in Eurolega, per 95-78 e poi nella finale Sassari per 83-63. La squadra di coach Ettore Messina ha visto di nuovo brillare la stella di Nikola Mirotic. Il montenegrino nel primo match ha chiuso con 14 punti, mentre nella finale ne ha realizzati 12 giocando anche numerosi minuti da ala piccola per provare dei ’’quintettoni’’ da riproporre anche in Eurolega. Così se lui gioca da 3, c’è Shields a giocare a guardia e anche in questo caso la soluzione ha funzionato visto che Shields ha firmato 33 punti in due partite. I segnali più interessanti sotto canestro sono quelli arrivati da Alex Poythress che si è subito imposto come riferimento importante segnando 20 punti contro l’Asvel e 15 con Sassari tirando 1115 dal campo. Note liete anche dall’osservato numero 1 in regia, ossia Kevin Pangos. Il canadese nella finale del torneo è stato tra i migliori distribuendo ben 12 assist. Da rilevare solo l’affaticamento muscolare che ha messo ko Flaccadori dopo pochi minuti della prima gara. L’altro playmaker biancorosso invece arriverà tra una settimana circa a Milano con il titolo mondiale nel palmares, si tratta di Maodo Lo che, insieme a Johannes Voigtmann, è stato tra i protagonisti della Germania.

Sabato, invece, è stata l’ultima emozionante giornata sul parquet di Gigi Datome che ha definitivamente chiuso con l’attività da giocatore e nella stagione alle porte vestirà i panni del dirigente in Olimpia. Ora i biancorossi aspettano l’ultimo test del precampionato, viaggeranno verso la Grecia dove venerdì giocheranno uno scrimmage contro l’Olympiacos Pireo, mentre domenica 17 replicheranno in una sfida ufficiale per celebrare l’addio di Spanoulis.