Olimpia, sei un disastro. Pesaro passa al Forum 90-82

Non riesce a rialzarsi dopo il tonfo di Berlino, anzi cade in modo ancora più fragoroso l’Olimpia Milano che perde in casa per la prima volta in stagione contro la Carpegna Pesaro per 82-90. Come un pugile suonato l’Armani viene sballottolata già nel primo quarto (17-27 al 10’), poi reagisce, chiude avanti all’intervallo (45-42), ma nel momento in cui sembrava avere la gara in mano sul +8 nella ripresa (52-44), esattamente come in Germania, invece che chiudere la partita permette agli avversari di tornare in gara (52-52) per poi non riuscire più a riprenderla in mano quando la Carpegna sorpassa fino a cedere il passo. Non è un giustificazione l’ampio ricorso al turnover che coach Ettore Messina decide di fare lasciando fuori capitan Melli, i lunghi Voigtmann e Hines, oltre al bomber Shields (Pangos solo 3’).

Milano aveva ampiamente una squadra che avrebbe potuto vincere senza problemi con Pesaro e non lo ha fatto. Questo Olimpia non riesce ad ingranare alla vigilia di una settimana già importante in Eurolega con solo un successo in 4 partite. Domani al Forum arriva il Maccabi, giovedì il Monaco. Nikola Mirotic bissa la doppia doppia, ma i suoi 18 punti e 10 rimbalzi non basta, Lo fa 14 punti nel primo tempo, ma si spegne nella ripresa, Kamagate esplode nella ripresa (15 punti e 7 rimbalzi), ma non riesce a fermare le iniziative di un Totè che si dimostra decisivo con 20 punti realizzati sotto le plance milanesi. Il 1236 da 2 punti è delittuoso a questo livello, come anche i 27 assist concessi ai pesaresi, sintono di una difesa davvero tenera.

Coach Messina tuona: "Mi scuso con la proprietà e i tifosi perchè quando si va in campo ci vuole grinta, è un dato preoccupante perchè queste cose si stanno ripetendo. Era necessario far riposare dei giocatori e ho ritenuto si potesse vincere lo stesso, ho compiuto evidentemente grosso errore di valutazione di cui farò tesoro".