Olimpia, testa all’Eurolega. Con Kaunas può tornare in corsa

Cancellare subito l’inopinato secondo tempo contro Pistoia, per rimettersi in pista nella partita di Eurolega contro lo Zalgiris. I biancorossi dell’Olimpia Milano tornano questa sera in campo alle 20.30 al Forum per la sfida contro i lituani, importante per proseguire il buon momento europeo con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate. E’ uno scontro diretto visto che la formazione di Kaunas ha in questo momento proprio gli stessi punti in classifica dell’Armani, l’obiettivo è quello di risalire la china in linea con la zona play-in che al momento risulta solo ad una vittoria di distanza "Veniamo da sensazioni contrastanti perché alla bella prova di Belgrado ne abbiamo fatta seguire una scadente in campionato - dice il coach biancorosso Ettore Messina - ora siamo desiderosi di giocare la miglior partita possibile sapendo che lo Zalgiris ha atletismo, una precisa identità difensiva e un attacco molto efficace nello sfruttamento delle caratteristiche dei singoli. Mi aspetto una partita difficile, ma vogliamo proseguire la nostra corsa". Sarà la serata di capitan Nicolò Melli che, con questa presenza, diventerà il giocatore con più gare in Eurolega di sempre dei biancorossi (supera Tarczewski arrivando a quota 157). Attenzione a Keenan Evans, miglior realizzatore avversario a quota 15.5 punti, sotto le plance invece c’è il lettone Rolands Smits che viaggia 12.8 punti a gare.

Sandro Pugliese