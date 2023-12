Olimpia-Virtus, ennesimo duello. Milano, la sfida giusta per uscire dalla crisi

Il derby d’Italia è servito, oggi pomeriggio alle 17.30, l’Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna. E’ la terza sfida della stagione, al momento i felsinei ne hanno già vinte due tra la semifinale di Supercoppa e la partita di Eurolega. L’Armani deve uscire dalla sua crisi nera nella quale è precipitata nelle ultime settimane, un pozzo che rischia di essere senza fondo tenuto conto che la Segafredo è al momento la squadra più in forma d’Europa. Il problema dell’EA7 è che la mancanza di solidità della squadra in questo momento fa sì che ogni "soffio di vento" sia motivo per deragliare. E’ successo con Pistoia, con il Bayern, con il Partizan, ma non è molto diverso da quello che, ad esempio, è successo anche a Sassari e Scafati. Le due squadre arrivano alla sfida in momento opposti: Milano in questa settimana ha perso domenica scorsa a Sassari (quart’ultima in classifica), poi le due partite di Eurolega in quel di Monaco e Belgrado.

La Virtus invece ha strapazzato Tortona (99-70), vinto in rimonta con il Barcellona e respinto l’assalto del Maccabi (100-90) mantenendo così la terza posizione in Europa. Difficile anche parlare di duelli individuali perchè la Virtus in regia sta vivendo l’ennesima seconda giovinezza di Daniel Hackett, con Lundberg, Smith e Pajola a dargli una mano, mentre Milano il playmaker semplicemente non c’è l’ha (un’esagerazione a dirsi, ma a questo livello Lo e Flaccadori sono solo dei buoni cambi).

Non ci sarà neanche l’attesa sfida tra Mirotic e Shengelia visto che il montenegrino è alle prese con i problemi al tendine d’Achille, al contrario il georgiano è il giocatore con l’impatto più solido d’Europa con l’indice di valutazione più alto del torneo (ed è primo nella stessa statistica anche in Italia). Il più in palla dell’Armani è Shavon Shields che spesso sembra un guerriero solitario.

Le altre partite: Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari,

Basket Cremona-Nutribullet Treviso,

Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese.