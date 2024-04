Olimpiadi da record. Mai così tanti anconetani

Meno di cento giorni alle Olimpiadi di Parigi che scattano il 26 luglio per concludersi l’11 agosto e la pattuglia italiana è sempre più folta, grazie anche agli atleti anconetani. Ad oggi i posti già sicuri per l’Italia sono 221 (66 conquistati individualmente, 155 dal Paese che poi li distribuirà ai vari convocati) ma il numero è destinato a crescere sensibilmente perché alcune discipline possono ancora qualificarsi per i Giochi. Una, in particolare, riguarda da vicino Ancona: è la pallacanestro maschile, che cerca il pass nel preolimpico di San Juan in Portorico, dal 2 al 7 luglio. Sarà dura perché pare proprio l’Italia debba arrivarci con qualche assenza pesante, ancor più considerato il valore delle avversarie, con i temibili padroni di casa e in caso di passaggio del turno probabilmente la Lituania. Ma intanto pare scontata la convocazione dei dorici Alessandro Pajola e Achille Polonara che se riuscissero a trascinare gli azzurri a Parigi a quel punto sarebbero anche loro tra i prescelti per l’avventura a cinque cerchi sotto la torre Eiffel, rimpinguando una pattuglia già ampia, anche di concittadini. Già perché a Parigi sono già certi di esserci Gianmarco Tamberi e Tommaso Marini: "Gimbo" ha avuto l’onore di essere scelto come portabandiera, stabilendo l’ennesimo record perché era addirittura dal 1988 che questo prestigioso riconoscimento non toccava a un esponente dell’atletica. A precederlo, il grande Pietro Mennea, (portabandiera a Seoul 1988), non uno qualunque. Nell’atletica minimo raggiunto anche da Simone Barontini negli 800.

Oltre al saltatore in alto, a caccia di un bis senza precedenti, Ancona tiferà pure per Marini: il fiorettista sia nell’individuale che a squadre non potrà che essere tra i favoriti dopo i trionfi delle ultime stagioni. A guidarlo ai lati della pedana un Ct che le Olimpiadi le ha già vinte due volte da atleta: lo jesino Stefano Cerioni che guiderà anche Alice Volpi, toscana che però si allena da tempo a Jesi e dunque in pratica sua concittadina. Col successo ottenuto con l’oro individuale ai Mondiali All-Around 2022, la ventenne chiaravallese Sofia Raffaeli è invece tra le atlete più attese nella ginnastica ritmica ma con lei ci sarà anche Milena Baldassarri che è ravennate, ma sin da ragazzina è cresciuta a Fabriano dove si allena proprio con Raffaeli, sua compagna di società.

L’Italia è qualificata pure nel concorso a squadre di ginnastica artistica maschile dove sarà in gara Lorenzo Minh Casali da Offagna, tra i protagonisti dello storico oro agli Europei del 2023 con i fermani Mario Macchiati e Matteo Levantesi in un team dunque quasi tutto marchigiano. Ha bruciato i tempi strappando il pass nel nuoto ad appena 17 anni la grande promessa dello stile libero Alessandro Ragaini: il talento di Castelplanio sarà in gara nei 200 stile libero. Tamberi, Barontini, Marini, Volpi, Raffaeli, Baldassarri, Casali, Ragaini, forse Pajola e Polonara senza dimenticare Leandro Mosca, nato a Recanati ma cresciuto a Osimo, che potrebbe essere nella nazionale di volley. Anche contando solo gli atleti, sono numeri da record e mai visti.