Olimpiadi della fisica, c’è Vittoria. In finale con i cento talenti d’Italia: "E’ una delle pochissime ragazze"

La studentessa Vittoria Fedecostante, della classe 5M del liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, ha superato la fase regionale dei Campionati di Fisica e si è dunque qualificata alla finale nazionale, risultando una delle poche ragazze a partecipare alla prestigiosa competizione. I prossimi 10 e 11 aprile, Vittoria si giocherà l’accesso alle fasi internazionali con altri 99 talenti italiani della Fisica.

"Ho sempre partecipato alle Olimpiadi della Fisica con impegno e interesse, anche perché questa materia è la mia passione e vorrei approfondirla all’università, ma non mi aspettavo assolutamente di riuscire a qualificarmi per la fase nazionale – le parole di Vittoria – Ho accolto la notizia con grande sorpresa e sono molto felice di poter sfruttare quest’occasione per approfondire la fisica e mettermi in gioco in una maniera diversa rispetto a come faccio a scuola. So che sarà difficile e richiederà una capacità di ragionamento, oltre a solide conoscenze della materia, molto consistente, ma spero di essere all’altezza dei problemi che verranno proposti. In ogni caso, il mio obiettivo non è solo la prova in sé, ma vorrei approfittare dell’occasione per stringere dei rapporti con persone appassionate alla fisica come me. Credo che il confronto fra noi ragazzi sarà sicuramente importante per lo scambio di idee, l’apprendimento fra pari e per incoraggiarci a vicenda".

Vittoria ha iniziato in terza liceo ad avvicinarsi alla Fisica, "grazie ad un corso di preparazione alle Olimpiadi, su incoraggiamento della mia prof di matematica. Mentre all’inizio facevo fatica a restare al passo con gli altri ragazzi, che erano più grandi, poi ho iniziato a cavarmela di più fra i vari problemi. Credo di aver scoperto la mia passione per la materia quando abbiamo affrontato in classe il concetto di entropia, all’inizio dell’anno scorso, e da lì il fascino è soltanto cresciuto". Sogni nel cassetto? Studiare l’universo: "L’universo interstellare è sicuramente l’aspetto che mi meraviglia di più in assoluto, quindi mi piacerebbe entrare in quell’ambito, lavorando con immagini di telescopi o studiando il comportamento dei corpi celesti a livello più teorico. Un’altra possibile strada potrebbe essere quella della divulgazione, che credo possa essere molto appagante".

La dirigente scolastica Alessandra Rucci, parla di Vittoria come "una delle molte giovani talentuose del Galilei". Soddisfazione e orgoglio, il suo, condiviso con la docente Alessia Vannicola: "Nel corso degli anni, abbiamo visto tante ragazze appassionarsi alle materie STEAM, ma la strada da percorrere è ancora tanto lunga, considerando anche i dati delle iscrizioni alle facoltà scientifiche che ci pervengono dalle varie università – spiega Vannicola – I vari progetti scientifici che noi organizziamo con il gruppo Galtech, compresi i Campionati di Fisica – contiua – coinvolgono tutte le materie STEAM, dalla matematica alla fisica ed hanno proprio l’obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi e sopratutto ragazze (!) a tali materie ed orientarli verso una scelta universitaria che sia affine a questi percorsi scientifici. Nei progetti cerchiamo di spaziare dalla fisica nucleare a quella laboratoriale, fino alla fisica dei raggi cosmici, passando per la stretta connessione tra arte e scienze".